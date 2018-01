Conte: ‘In veertien jaar tijd heeft Chelsea tien managers ontslagen’

Antonio Conte stelt dat het onmogelijk is om voor een lange periode manager van Chelsea te zijn. De Italiaanse trainer is bezig aan zijn tweede seizoen op Stamford Bridge en lijkt komende zomer afscheid te gaan nemen van the Blues. Volgens de Britse tabloids ligt Conte in conflict met de clubleiding en is het waarschijnlijk dat hij na dit seizoen vertrekt. De Italiaan lijkt zelf ook rekening te houden met een vertrek. Vrijdag verwees hij op een persconferentie naar de afgelopen veertien jaar, waarin liefst tien managers op straat zijn gezet door de Engelse topclub.

Conte won de Premier League in zijn eerste seizoen in Londen. Dit seizoen staat zijn ploeg op de derde plaats in de competitie, vijftien punten achter koploper Manchester City. In de Champions League wacht de ontmoeting met Barcelona en in de vierde ronde van de FA Cup is Newcastle United de tegenstander. Het draait bij Chelsea niet zoals vorig seizoen en dat komt voor Conte niet als een verrassing. Afgelopen zomer gaf hij nog aan dat dit seizoen moeilijkste seizoen ooit zou worden. “Ik blijf hard werken voor deze club, de spelers en de fans. Maar als ik kijk naar de geschiedenis van de club, dan kwam deze situatie wel vaker voor. Aan het begin van het seizoen zei ik nog dat dit het moeilijkste seizoen voor mij zou worden. Ik denk dat ik de toekomst goed kan voorspellen”, aldus Conte met een knipoog tegenover diverse Engelse media.

“Het enige wat ik kan doen, is zo hard mogelijk werken”, klinkt het. “Wie naar de statistieken kijkt, ziet dat deze club in veertien jaar tijd tien managers heeft ontslagen. Maar ik maak me geen zorgen. Het is niet makkelijk, zeker niet. Maar mensen die mij goed kennen, weten dat ik leef voor deze baan en er veel passie voor heb. Daarom komt het soms voor dat ik er wakker van lig. Aan het begin van het seizoen droom je over hoe het kan gaan, maar dan komt de realiteit.”