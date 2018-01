Ten Hag wilde Younes niet kwijt: ‘De spoeling is daar nu wel dun’

Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij FC Utrecht. Dat doet de nummer twee van de Eredivisie zonder Amin Younes, die inmiddels in Italië is om zijn transfer naar Napoli af te ronden. Trainer Erik ten Hag vertelde vrijdag op de persconferentie dat hij de Duits international graag had behouden. Volgens de coach is het lastig om nu nog een vervanger aan te trekken. “De spoeling daar is nu wel dun, ja”, aldus Ten Hag vrijdagmiddag tegenover diverse media.

Volgens de coach van de Amsterdammers wordt het vertrek van Younes mogelijk intern opgelost. “Als er een plek vrijkomt, dan liggen er kansen voor spelers die erachter zitten. Maar ik ben nog maar zo kort bij Ajax om daar een afgerond oordeel over te hebben. Het is heel lastig om nu een aanvaardbare oplossing van buitenaf te vinden. Als dat er niet is, moet je naar binnen kijken. Ajax staat bekend om de hele goede doorstroom. Die potentie heb ik ook wel bij een aantal spelers gezien, ook die op de flanken kunnen spelen. Maar of het ook goed genoeg is, moeten we afwachten”, aldus Ten Hag, die benadrukte dat hij Younes liever niet had laten gaan. “Maar een gedemotiveerde speler levert ook niets op.”

Ten Hag keert zondag met Ajax terug bij de club waar hij tot voor kort nog trainer was. Utrecht kwam afgelopen woensdag nog in actie tegen Feyenoord (1-1) en toen werd de belabberde staat van het veld in de Galgenwaard duidelijk. "De veldomstandigheden moet je altijd mee nemen en moet je in je eigen voordeel kunnen benutten. Daar zullen we ook zeker op in spelen. Je moet altijd heel erg dicht bij jezelf spelen, maar vloeiend positiespel in de hele kleine ruimtes kan niet altijd op dat veld. Het tempo gaat daar vanzelf mee omlaag. Dat zijn facetten waar je rekening mee zal moeten houden," aldus Ten Hag. "Zoals ik al zei, je moet vooral heel dicht bij jezelf blijven, maar op details moet je hier rekening mee houden. Als het dan een nadeel is, moet je zorgen dat het een voordeel wordt."

Ten Hag kan zondag nog niet beslissen over de langdurig geblesseerden Václav Cerny, Kasper Dolberg, Daley Sinkgraven en Nick Viergever. Laatstgenoemde kan volgens de trainer binnen een paar weken weer aansluiten. Nieuwkomer Rasmus Kristensen trainde al mee met de selectie van Ajax en maakt zondag mogelijk deel uit van de wedstrijdselectie.