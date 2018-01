Feyenoord wacht af: ‘Met een Engelse club kan het snel gaan’

Nicolai Jörgensen kwam woensdagavond vanwege een schorsing niet in actie tegen FC Utrecht (1-1) en het is de vraag of hij hierna nog wel een wedstrijd gaat spelen voor Feyenoord. De spits uit Denemarken staat immers in de verregaande belangstelling van Newcastle United, dat al een bod zou hebben uitgebracht.

“Ik weet dat er interesse is, maar heb nog niet van Martin gehoord dat er onderhandelingen zijn. Je weet dat er in deze fase van de transferwindow veel kan gebeuren. We zullen daarom af moeten wachten wat de komende dagen gaan brengen”, zei trainer Giovanni van Bronckhorst na afloop voor de camera van RTV Rijnmond.

“Je bent altijd afhankelijk van de markt. Zeker als een Engelse club geïnteresseerd is kan het snel gaan”, aldus de oud-verdediger. Feyenoord hanteert naar verluidt een vraagprijs van bijna 23 miljoen euro voor de 27-jarige Jörgensen, die tot dusverre 34 doelpunten maakte in 61 officiële wedstrijden voor Feyenoord. Daar gaf hij bovendien twintig assists bij.