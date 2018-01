El Ahmadi vergeet kampioenschap: ‘Er zijn nog andere mooie plekken’

Feyenoord leed woensdagavond voor de vijftiende keer puntverlies in de Eredivisie. De Rotterdammers bleven in De Galgenwaard steken op een 1-1 gelijkspel tegen FC Utrecht en middenvelder annex aanvoerder Karim El Ahmadi baalde na afloop dan ook van het uitblijven van een overwinning.

“Als je realistisch bent is het moeilijk om kampioen te worden. Maar er zijn ook nog andere mooie plekken om voor te spelen”, zei El Ahmadi voor de camera van FOX Sports. Volgens hem kon het ‘alle kanten op’: “Het veld was ook niet best, al ben ik het wel gewend van de Afrika Cup. Maar we moeten het niet als excuus gebruiken. Toch hebben we elkaar niet laten zakken vandaag, ook niet na de 1-1.”

GE-WEL-DIG! 😍 Het hele stadion klapt bij de invalbeurt van Robin van Persie. Welkom terug, Robin! 👏👏👏👏👏👏 Geplaatst door voetbalzone op woensdag 24 januari 2018

Robin van Persie viel na 81 minuten in bij het team van Giovanni van Bronckhorst en kreeg nog een aardige kans, maar kon het verschil ook niet maken bij Feyenoord: “Ik denk dat het goed is dat Van Persie er bij is”, zei El Ahmadi over de teruggekeerde routinier. Bij FC Utrecht stond Willem Janssen opeens tegenover Van Persie en daar keek hij naar eigen zeggen wel even van op.

“In een keer staat-ie naast je. Ik ben 31 en kijk niet meer zo snel tegen mensen op, maar ik vond dat toch wel een leuk moment. Hij kan die wedstrijd nog beslissen voor Feyenoord, maar een geluk voor ons dat hij het niet afmaakt”, zei de aanvoerder. “Ik denk dat Feyenoord heel veel plezier aan hem gaat beleven. Mooi voor de hele Eredivisie, denk ik.” Van Persie kwam in het veld voor Dylan Vente, die de geschorste Nicolai Jörgensen verving.