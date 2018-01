‘Chelsea bereikt akkoord met AS Roma over maximale som van 65 miljoen’

Edin Dzeko en Emerson Palmieri lijken op weg naar Chelsea. De regerend kampioen van Engeland heeft overeenstemming bereikt met AS Roma over het duo, zo meldt the Guardian woensdagavond. Volgens de krant gaat het om een transfersom van 50 miljoen euro, die via bonussen kan oplopen tot 65 miljoen euro.

Hoewel diverse Italiaanse media vorige week melding maakten van een persoonlijk akkoord met beide spelers, is daar volgens de laatste berichtgeving nog geen sprake van. De Engelse kwaliteitskrant verwacht dat de gesprekken met Palmieri geen problemen zullen opleveren. Dzeko wil echter zekerheden hebben over zijn kansen op speeltijd bij Chelsea. Mocht hij toch overkomen, dan kan de 31-jarige aanvaller tekenen tot medio 2020. Daarmee breekt Chelsea zijn eigen regels: normaliter geeft de club alleen eenjarige contracten aan dertigplussers.

Palmieri geldt op Stamford Bridge als alternatief voor Alex Sandro, daar Juventus een slordige zeventig miljoen euro vraagt voor laatstgenoemde. De 23-jarige vleugelverdediger speelt sinds 2015 voor Roma: hij werd het eerste anderhalf jaar gehuurd van Santos en stapte vervolgens definitief over. Afgelopen zomer liep hij een ernstige knieblessure op, waar Palmieri pas net van hersteld is. Dit seizoen kwam hij door de kwetsuur tot slechts zestien minuten in de competitie. Zijn contract in Stadio Olimpico loopt door tot de zomer van 2021.

Chelsea zou hebben aangeboden om Michy Batshuayi te betrekken in de deal met Roma. De aanvaller mocht verhuurd worden aan de Serie A-club, maar Roma gaat zelf op zoek naar een vervanger van Dzeko. Naar verluidt ziet Borussia Dortmund in de Belg wel een geschikte opvolger van Pierre-Emerick Aubameyang, die mogelijk verkast naar Arsenal. Ook Sevilla zou interesse hebben in Batshuayi.