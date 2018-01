Ajax en Napoli zijn akkoord over bedrag van vijf miljoen euro

Ajax en Napoli zijn akkoord over een directe transfer van Amin Younes. In navolging van sportjournalist Gianluca Di Marzio meldt nu ook De Telegraaf dat de Duitser voor vijf miljoen euro vertrekt. De krant heeft dat bevestigd gekregen van zaakwaarnemer Nicola Innocentin. De afspraken tussen beide clubs moeten nog op papier worden gezet; Younes zelf is al akkoord over een contract voor 5,5 jaar.

Younes wordt al wekenlang in verband gebracht met een vertrek uit de Johan Cruijff ArenA, waarbij Swansea City en Napoli concreet zijn geweest voor de vleugelaanvaller. De Welshe club zou een bedrag van tien miljoen euro hebben geboden, maar Younes wilde naar Napoli. De koploper van de Serie A heeft dus al een persoonlijk akkoord bereikt met de Duits international, die niet aankomende zomer, maar deze winter al naar Napels gaat.

Di Marzio, journalist van onder meer Sky Italia, meldde al dat Napoli happig was op Younes, maar dat de Italianen maar niet tot een overeenstemming kwamen met Ajax over een overgang. Trainer Maurizio Sarri wil echter dolgraag landskampioen worden en zodoende een kwaliteitsinjectie in zijn selectie verlangen; Younes moet deze verzorgen.

Marc Overmars, directeur spelerszaken bij Ajax, zei eerder al dat een vertrek van Younes, die officieel nog tot komende zomer vastligt in Amsterdam, bespreekbaar is. Younes speelt sinds 2015 bij Ajax en kwam tot 12 doelpunten in 64 competitieduels. Dit seizoen kwam de vijfvoudig international tot negen competitiewedstrijden en een doelpunt voor Ajax.