Faber kritisch: ‘Ik had meer verwacht van absolute topsportmentaliteit’

Woensdag werd bekend dat Ernest Faber en FC Groningen na dit seizoen afscheid van elkaar gaan nemen. De trainer laat via RTV Noord weten lang te hebben gepeinsd over een vertrek bij de Trots van het Noorden en zegt dat een verschil in inzicht de hoofdoorzaak van de breuk is: "Op verschillende vlakken heb ik andere inzichten dan de club."

"Vooral op het gebied van voetbalvisie en topsportmentaliteit", vervolgt de trainer, die concludeert dat hij meer had verwacht van zijn tijd bij de Eredivisionist. "Vorig jaar haalden we op een knappe manier de play-offs. Ook de doelstelling van het doorstromen van jeugdspelers halen we op zich wel", stelt Faber. "Maar aan de andere kant had ik iets meer verwacht op het gebied van de absolute topsportmentaliteit."

"Daar zit bij de club nog veel ruimte om door te groeien. Er is nog veel werk aan de winkel voor de hele club. Daar had ik nog aan mee willen werken, maar als de verschillen van inzichten zo groot zijn, dan moet je afscheid nemen. De club wil met eigen jeugd werken en dat juich ik ook toe, en je ziet dat het werkt want er stroomt veel jeugd door", vertelt Faber.

"Maar je moet altijd kijken naar de hoeveelheid ervaring die je daarbij hebt, daar moet een goede balans in zitten... In de steek gelaten door de clubleiding vind ik te grote woorden, maar je moet daar continu naar kijken", besluit Faber. De trainer staat sinds de zomer van 2016 aan het roer bij Groningen, nadat hij eerder bij PSV, FC Eindhoven en NEC werkte. Vorig seizoen eindigden de Groningers op de achtste plaats en dit seizoen bezet de formatie van Faber de dertiende plaats.