Zorgen over zelfvertrouwen Mkhitaryan: ‘Kijken hoe we hem kunnen helpen’

Manchester United en Arsenal werden het afgelopen week eens over een spelersruil, waarbij Alexis Sánchez naar the Red Devils vertrekt en Henrikh Mkhitaryan de omgekeerde weg bewandeld. Volgens Arsène Wenger, manager van the Gunners, kan het zelfvertrouwen van de Armeniër wel zijn aangetast.

Mkhitaryan was uit de gratie geraakt bij Manchester United en werd in de eerste helft van het seizoen weinig gebruikt. “Natuurlijk maak ik me zorgen wat voor invloed dit allemaal op hem gehad heeft. Ik moet misschien met hem gaan analyseren hoe de dingen in het verleden zijn gelopen en hoe we hem kunnen helpen”, wordt Wenger geciteerd door The Sun. “Maar dit is een nieuwe kans, die iedereen in zijn leven wil krijgen.”

“Ik weet zeker dat hij die kans, met zijn kwaliteiten, zal grijpen. Hij heeft de kwaliteiten om zich aan te passen aan ons technische spel en hij heeft een goede houding, dus ik ben ervan overtuigd dat het zal werken”, vervolgt de Franse oefenmeester. “Het gaat niet alleen om het kopen van spelers voor miljoenen. Het gaat er ook om dat spelers een gevoel bij de club hebben, dat ze toegewijd en trots zijn.”