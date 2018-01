‘Er is momenteel ook concrete belangstelling uit het buitenland’

Zakaria Labyad is na een teleurstellend avontuur bij Sporting Portugal weer helemaal opgebloeid in het shirt van FC Utrecht en de spelmaker wordt steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een vertrek uit de Domstad. Ajax zou een van de gegadigden zijn en Labyad erkent zelf ook dat hij deze maand nog zou kunnen vertrekken uit Utrecht.

“Ik focus mij nu op de komende wedstrijden van Utrecht, maar het kan zomaar gebeuren dat ik nog tijdens de winterse transferperiode vertrek”, legt hij uit aan de NOS. Ik ben ook een jongen met ambities en wil bij een club uit de topdrie spelen (Ajax, Feyenoord of PSV, red.).” Het naderende WK kan, hoewel hij geen vast deel uitmaakt van de Marokkaanse selectie, ook een rol spelen in zijn keuze: “Absoluut, dat zijn inderdaad dingen waar ik dan ook over nadenk.”

Hoewel de voorkeur van Labyad uit lijkt te gaan naar een stap hogerop binnen de Eredivisie, sluit hij niet uit dat hij het opnieuw in het buitenland gaat proberen: “Mocht het geen Nederlandse club worden, er is momenteel ook concrete belangstelling uit het buitenland. Dus ik heb een aantal opties. Het gaat er ook om dat Utrecht er met een club uitkomt. Als dat gebeurt, dan zal ik verkassen.”

Labyad zou bij Ajax kunnen worden herenigd met Erik ten Hag, maar krijgt bij FC Utrecht voorlopig te maken met diens opvolger Jean-Paul de Jong. De middenvelder is wel te spreken over de nieuwe trainer, bij wie hij wat meer passie, strijd en ‘de echte wil om te winnen’ ziet: “Erik heeft dat natuurlijk ook, maar het zit vooral in het karakter van de twee. Jean-Paul ken ik als een speler die altijd op het randje speelde en dat geeft hij ons ook mee.”