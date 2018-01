Ajax betaalt ‘uitzonderlijke som’ voor concurrent Veltman: ‘Een goede kop’

Rasmus Nissen Kristensen is sinds dinsdag officieel speler van Ajax. De twintigjarige verdediger, die voor vierenhalf jaar heeft getekend in de Johan Cruijff ArenA, moet de concurrentiestrijd aangaan met Joël Veltman, zegt Erik ten Hag. De trainer van de Amsterdammers is blij dat de Deen zich heeft aangesloten bij Ajax, aangezien Ten Hag nu weer een optie erbij heeft.

"Het is een fysiek sterke speler met een goede kop en heel veel drive naar voren toe", zegt Ten Hag over de van FC Midtjylland overgekomen rechtsback tegenover Ajax TV. "Hij heeft dus veel aanvallende impulsen. Een karakterjongen die een missie heeft om te slagen." De trainer wil niet aangeven of Kristensen specifiek is gehaald als back-up voor Veltman.

"Het wordt een speler van de selectie. Als Ajax zijnde heb je meer dan elf basisspelers nodig om succesvol te zijn en op de rechtsbackpositie gaat hij de concurrentie aan met Veltman", besluit Ten Hag. Naar verluidt heeft de Deen Ajax ongeveer 5,5 miljoen euro gekost. Bij de voormalig werkgever van Kristensen is men blij met de hoge transfersom, zo laat de Denen op de clubsite weten.

"Het is een speciale dag voor FC Midtjylland. Ik ben blij met de verkoop, maar zoals altijd verliezen we een speciaal persoon die onze hele jeugd heeft doorlopen. Hij staat voor alles wat FC Midtjylland wil", aldus Svend Graversen, sportief directeur van de Deense club. "We verkopen Rasmus voor een uitzonderlijke som en we zijn verheugd dat we een academie-speler naar een grote club als Ajax kunnen sturen."