Ajax-aankoop overtuigd door bekenden: ‘Zoiets nog nooit live meegemaakt’

Ajax maakte dinsdagmiddag de komst van Rasmus Nissen Kristensen wereldkundig. De twintigjarige rechterverdediger, die is overgenomen van FC Midtjylland, heeft voor vierenhalf jaar getekend in de Johan Cruijff ArenA. De Deen zegt via de officiële kanalen dat hij genoot van De Klassieker. Kristensen, die op de tribune zat, zag Ajax met 2-0 winnen van Feyenoord en vond de ambiance uniek.

"Het stadion is geweldig. Je ziet hoe groot en majestueus het is. Ik ben heel blij dat ik hier ben. Ik kan niet wachten om hier in dit geweldige stadion te spelen voor deze fantastische fans. Het is een grote club en een grote kans. Het is een droom die uitkomt. Ik ben bij Ajax-Feyenoord geweest en heb met Kasper Dolberg gesproken na afloop. Hij is een vriend van me. Hij had alleen maar goede woorden over Ajax."

"De sfeer was fantastisch, zoiets heb ik nog nooit live meegemaakt", vervolgt Kristensen over de sfeer tijdens De Klassieker. “Ik vond het geweldig, ook door de overwinning.” De jongeling speelde in zijn thuisland samen met Rafael van der Vaart, maar heeft nog niet met de Nederlander gesproken over zijn overgang. "Het ging heel snel allemaal. Maar ik heb met Rafael van der Vaart veel over zijn carrière gesproken en hij zei altijd dat Ajax goed was."

Overmars, directeur spelerszaken, is blij met de nieuwe aanwinst: "Deze was al langer bekend bij ons. Zeker een Deense speler is eenvoudiger in beeld. Het is goed dat hij nu al in huis is bij Ajax. Iedereen is blij dat het nu gelukt is en niet van de zomer. Hij is een fysiek sterke speler met veel power. Laten we hopen dat hij dat ook bij Ajax kan brengen. Het is de bedoeling dat hij gelijk bij het eerste aansluit. Concurrentie is altijd goed."