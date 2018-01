Ajax presenteert verdediger van vijfenhalf miljoen euro

Rasmus Nissen Kristensen is officieel Ajacied. Ajax maakt via de officiële kanalen bekend dat men de twintigjarige rechterverdediger uit Denemarken heeft overgenomen van FC Midtjylland en voor vierenhalf jaar heeft vastgelegd.

Als een verrassing komt de transfer niet meer, want directeur spelersbeleid Marc Overmars bevestigde maandag al dat Nissen Kristensen naar de Johan Cruijff ArenA zou komen. “Een sterke rechtsback van 1 meter 85. Onze scout in Scandinavië, John Steen Olsen, heeft hem al langer in het vizier. Vorig jaar wilde zijn club hem nog niet laten gaan. Nu hebben we toegeslagen”, zei hij in een interview met Het Parool.

Nissen Kristensen werd maandag medisch gekeurd en sluit binnenkort aan bij de selectie van trainer Erik ten Hag. Volgens Voetbal International betaalt Ajax vijfenhalf miljoen euro aan Midtjylland en Ekstra Bladet maakte daarvoor al melding van een transfersom van veertig miljoen Deense kronen, omgerekend 5,37 miljoen euro.

Nissen Kristensen speelde voor Brande IF en Herning Fremad alvorens hij op veertienjarige leeftijd de overstap maakte naar Midtjylland, de werkgever van Rafael van der Vaart. Hij mocht zich op zijn achttiende bij de selectie melden, tekende een vijfjarig profcontract en debuteerde in maart 2016 in het eerste elftal van De Wolven. De international van Jong Denemarken kwam er in totaal tot 7 doelpunten en 16 assists in 82 wedstrijden.