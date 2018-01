Van Persie kan tegen FC Utrecht stokoud record van Netten overnemen

Door hevige sneeuwval werd het duel tussen FC Utrecht en Feyenoord eind vorig jaar afgelast. Woensdagavond reizen de Rotterdammers opnieuw af naar Stadion Galgenwaard. Beide ploegen wachten nog op hun eerste overwinning in een officieel duel in 2018, want Utrecht kwam vorige week vrijdag niet langs AZ (1-1), terwijl Feyenoord met 2-0 onderuit ging op bezoek bij Ajax. Opta blikt vooruit op de kraker van woensdag.

o FC Utrecht is in de Eredivisie momenteel meer thuiswedstrijden zonder zege tegen Feyenoord (10 wedstrijden; 5 gelijk, 5 verloren) dan tegen elk ander team.

o Bij de laatste vier ontmoetingen tussen FC Utrecht en Feyenoord vielen er zeven doelpunten na de 75ste minuut, waaronder de goal van Michiel Kramer in de 99ste minuut, afgelopen seizoen in de Galgenwaard.

o FC Utrecht won de laatste drie Eredivisieduels niet, in mei-september 2016 (3 gelijk, 4 verloren) wachtte FC Utrecht voor het laatst langer op een overwinning.

o Jean-Paul de Jong won niet bij zijn debuut als hoofdtrainer van FC Utrecht, de laatste coach die zijn eerste twee thuiswedstrijden bij FC Utrecht niet won was Willem van Hanegem in 2007.

o Zakaria Labyad gaf dit seizoen al zes assists, dit decennium waren er slechts twee Utrechters met meer assists in een Eredivisie-seizoen (Dries Mertens met 12 in 2010/11, Tommy Oar met 7 in 2014/15).

o Cyriel Dessers kwam in de afgelopen twee wedstrijden als invaller tot scoren, nog nooit wist een speler drie Eredivisieduels op rij te scoren als invaller voor FC Utrecht.

o Enkel PEC Zwolle (3) pakte minder punten in onderlinge duels van ploegen in de huidige top zes dan Feyenoord (4, FC Utrecht 5).

o Sinds de komst van Nicolai Jörgensen veroverde Feyenoord met de Deen in de basis gemiddeld 2,3 punten per duel (45 wedstrijden), zonder de spits ligt dit op 1,6 punten per duel (7 wedstrijden).

o Tonny Vilhena was in zes Eredivisieduels met FC Utrecht goed voor vier goals en twee assists; de middenvelder kwam tegen geen ander team tot meer doelpunten of assists (ook 6 tegen AZ).

o Robin van Persie kan voor het eerst in 5015 dagen een Eredivisiewedstrijd spelen, een recordaantal dagen tussen twee Eredivisieduels voor een speler; het huidige record is van Daan Netten (4834).