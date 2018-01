Wenger: ‘Een speler van wereldklasse voor een speler van wereldklasse’

Henrikh Mkhitaryan heeft Manchester United verlaten voor Arsenal, zo maakten beide clubs maandagavond bekend. De Armeense middenvelder werd door the Red Devils geruild voor Alexis Sánchez, die de omgekeerde weg bewandelt. Mkhitaryan laat weten dat met zijn transfer een droom uitkomt, omdat hij altijd al voor Arsenal heeft willen spelen.

Mkhitaryan hoefde dit seizoen onder manager José Mourinho niet op een vaste basisplaats te rekenen. Deze voetbaljaargang kwam hij in vijftien competitiewedstrijden tot een doelpunt en vijf assists. Zijn laatste wedstrijd voor Manchester United speelde hij op 5 januari tegen Derby County, waarna Mourinho hem tegen Stoke City en Burnley uit de wedstrijdselectie liet. Bij Arsenal kan hij op 30 januari tegen Swansea City zijn debuut in de Premier League maken. “Ik ben heel blij dat we deze deal hebben kunnen afronden”, laat Mkhitaryan weten. “Een droom komt uit, want ik heb er altijd van gedroomd om voor Arsenal te spelen. Nu ben ik hier. Ik ga er alles aan doen om geschiedenis te schrijven.”

Mkhitaryan maakte in de zomer van 2016 voor 42 miljoen euro de overstap van Borussia Dortmund naar Manchester United. Hij kon de hoge verwachtingen in het begin niet waarmaken en had moeite om zich aan te passen aan de Premier League. In de tweede seizoenshelft raakte hij beter in vorm en won hij met Manchester United de Europa League door Ajax in de finale te verslaan. Dit seizoen was Mourinho opnieuw niet tevreden over de prestaties van de middenvelder, met het uiteindelijke vertrek naar Arsenal als gevolg. Bij Arsenal is Arsène Wenger verheugd met de komst van Mkhitaryan. “Henrikh is een zeer complete speler”, reageert de Franse manager op de clubwebsite. “Hij creëert kansen, verdedigt goed en heeft loopvermogen.”

“We vervangen een zeer goede speler met een zeer goede speler, een speler van wereldklasse vervangen we door een speler van wereldklasse”, aldus Wenger. “Mkhitaryan kan op meerdere posities uit de voeten, hij kan spelen op de flanken of op het middenveld. Hij kan samen spelen met Mesut Özil, dus het is een goede deal voor ons.”