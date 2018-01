‘Ik dacht: ik maak deze hele league kapot en dan zien mensen wat ik kan’

Sinds afgelopen zomer staat Alfons Fosu-Mensah onder contract bij Airbus UK Broughton FC, dat uitkomt op het tweede niveau in Wales. De spits werd op amateurbasis naar the Wingmakers gehaald, maar verdiende al snel een profcontract. Hij scoorde reeds zeventien keer voor de Welshe club en hoopt in de toekomst weer de stap omhoog te kunnen maken.

“Ik dacht: ik ga deze hele league kapot maken en dan zien mensen wat ik kan doen. Dit is niet mijn level, maar ik ga het gewoon laten zien”, vertelt de oudere broer van Crystal Palace-verdediger Timothy Fosu-Mensah tegenover Voetbalzone over zijn komst naar Airbus UK Broughton. “Dus de eerste wedstrijd dat ik speelde, scoorde ik twee keer. Daarna bleef ik scoren. Iedereen dacht: wie is deze gast? Waar komt hij vandaan? Ah, Fosu-Mensah zijn broer, maar waarom speelt hij hier? Wat doet deze man in deze league?”

De spits, die in Nederland voor Zeeburgia, AFC, Argon, FC Oss en Almere City speelde, versleet in Engeland al de nodige clubs. Via Southport, Colwyn Bay, Ashton United, Skelmersdale United, North Ferriby United, Hednesford Town en Marine FC kwam hij in Wales terecht. “In Nederland kom je een stuk sneller aan de bak. Maar hier, pff... Het maakt niet uit waar je vandaan komt. AZ, Ajax, FC Oss, they don’t care. Pas als je voor Chelsea hebt gespeeld, interesseert het ze.”

“Toen ik net kwam, was ik 21 en dan kijken ze niet serieus naar je. Wanneer je 25 of 26 wordt, kijken ze serieuzer naar je. Ervaring is heel erg belangrijk”, zegt Fosu-Mensah, die nog genoeg ambities heeft. “Ik wil gewoon stap voor stap omhoog. Ik laat het nu hier zien, maar ik wil het ook laten zien in de League Two of in de Schotse competitie. Als ik die babystapjes maak, kunnen de mensen zien dat deze man beter is dan ze hadden verwacht.”