‘Veltman is de grootste engnek op de Nederlandse velden, een kwal’

Ajax wist zondagmiddag in een kleurloze Klassieker betrekkelijk eenvoudig af te rekenen met Feyenoord (2-0). De Amsterdammers werden in de tweede helft, toen de eindstand al op het scorebord stond, verder in het zadel geholpen door een rode kaart voor Nicolai Jörgensen. Laatstgenoemde kon na een overtreding op Joël Veltman inrukken met zijn tweede gele kaart en deed na afloop zijn beklag over het gedrag van de Ajacied. Jörgensen weet zich gesteund door Jan Everse.

De trainer in ruste, die gedurende zijn actieve spelersloopbaan zowel voor Feyenoord als Ajax speelde, had zich geërgerd aan de manier waarop Veltman reageerde na een sliding die Jörgensen uiteindelijk zijn tweede gele kaart opleverde. "Hij is de grootste engnek op de Nederlandse velden", is Everse bij RTV Rijnmond vernietigend over de verdediger van Ajax. "Die heeft al zoveel spelers een kaart aangenaaid. Jörgensen raakte Veltman niet eens, want ze gingen er met z'n tweeën in."

"Ja, misschien dat hij hem half geschampt heeft. Daarna dook die ook nog even opzij, weet je wel”, vervolgt hij. "Dan verlang ik weer terug naar de tijden met Israël, Laseroms, Van Hanegem. Die hadden hem gewoon een keek gegeven. Ik denk weleens: joh, schop een keer net over de bal. Ik vind het zo'n misselijke kwal van een gozer."