Pjaca trefzeker bij basisdebuut; geen warm welkom voor Goretzka

Schalke 04 heeft een overwinning op Hannover 96 uit handen gegeven. De ploeg van Domenico Tedesco kwam op voorsprong via Juventus-huurling Marko Pjaca, maar incasseerde vlak voor tijd de gelijkmaker. Schalke stijgt weliswaar van plek zes naar plek drie, maar is een van de vier ploegen met 31 punten. Met een overwinning had de club de tweede plek alleen bezet.

Leon Goretzka kreeg bepaald geen warm welkom in de Veltins-Arena. De middenvelder stapt na dit seizoen transfervrij over naar Schalke 04, werd deze week bekend, en kon een levensgroot spandoek lezen met de tekst: 'Geld noch prijzen zijn meer waard dan onze club! Wie dat niet kan waarderen, kan direct oprotten!' Pjaca maakte zich een stuk geliefder, door zijn eerste thuiswedstrijd bij Schalke op te luisteren met een doelpunt. Na goed voorbereidend werk van Amine Harit nam Pjaca de bal aan in het strafschopgebied en vond hij de ruimte voor een schot, dat via keeper Philipp Tschauner en de paal tot een doelpunt leidde.

Harit was een van de grote uitblinkers op het veld en leidde direct na rust ook een kans in voor Alessandro Schöpf. Even later werd Pjaca naar de kant gehaald. Hannover zocht naar de gelijkmaker en testte Ralf Fährmann, die een tegendoelpunt met zijn voet voorkwam. Vier minuten voor tijd, kort na een invalbeurt van Charlison Benschop, kwamen de bezoekers alsnog langszij. Niclas Füllkrug nam een voorzet van Felix Klaus aan en schoot raak in de korte hoek. Schalke liet daardoor na om de tweede plek in handen te nemen.