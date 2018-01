Oranje Leeuwinnen mede door discutabel doelpunt onderuit in oefenduel

De Oranje Leeuwinnen hebben de eerste interland van 2018 niet weten te winnen. In Murcia wist Spanje een oefenduel met 2-0 te winnen, dankzij treffers van Alexia Putellas en Gemma Gili. Het was discutabel of de bal de lijn had gepasseerd bij het eerste Spaanse doelpunt, maar de scheidsrechter keurde de treffer goed.

De Nederlandse vrouwen zijn momenteel op trainingskamp in het Spaanse La Manga. De kwalificatiereeks voor het WK van 2019 gaat in april verder, met wedstrijden tegen Noord-Ierland en Ierland. De WK-kwalificatie werd goed begonnen met een overwinning op Noorwegen, waarna de regerend Europees kampioen bleef steken op een tegenvallend 0-0 gelijkspel tegen de Ieren. Spanje pakte de volle buit uit de eerste drie WK-kwalificatiewedstrijden, tegen Israël, Servië en Oostenrijk.

Spanje begon goed aan het duel en kreeg de eerste grote kans. Olga Garcia Perez raakte eerst de paal, waarna Sari van Veenendaal een tegendoelpunt voorkwam. De Spanjaarden begonnen beter aan de wedstrijd en het duurde een kwartier tot de Oranje Leeuwinnen tot gevaar kwamen. Zowel Renate Jansen als Daniëlle van de Donk kwam niet tot een schot. Later in de eerste helft was Vivianne Miedema tweemaal gevaarlijk, maar zij wist in de eerste 45 minuten niet voor de openingstreffer te zorgen.

Na rust kreeg Nederland ook de nodige kansen op de openingstreffer. Sherida Spitse schoot over en Lineth Beerensteyn stuitte, op aangeven van Lieke Martens, op de Spaanse doelvrouw. Aan de andere kant was Patri Guijarro Gutiérrez gevaarlijk met een schot, maar haar poging ging net over. Na 66 minuten spelen kwam Spanje op voorsprong, nadat Putellas de bal in een scrimmage het laatste zetje gaf. Het was twijfelachtig of de bal de lijn had gepasseerd, maar de treffer werd, ondanks Nederlandse protesten, goedgekeurd.

In de slotfase probeerde Nederland de gelijkmaker te forceren en via Merel van Dongen kreeg het nog een mogelijkheid, maar het moest de zege in het oefenduel toch aan Spanje laten. In de slotminuut zorgden de Spanjaarden via Gili nog voor de 2-0. De Oranje Leeuwinnen nemen eind februari deel aan de Algarve Cup, waarin het in de groepsfase op Japan, IJsland en Denemarken stuit. Dit toernooi dient als de laatste voorbereiding op WK-kwalificatiewedstrijden van april.