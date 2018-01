‘Van Persie speelde niet drie keer per week, soms sloeg hij een training over’

Robin van Persie keerde vrijdag definitief terug bij Feyenoord. De aanvaller speelde in augustus 2017 zijn laatste wedstrijd voor Fenerbahçe en daarom is het de vraag hoe fit hij nog is. Mario Been, voormalig assistent-trainer van Fenerbahçe, denkt dat Van Persie zeker nog meekan in Nederland.

In het verleden werkte Been in de jeugd van Excelsior en als assistent-trainer bij Feyenoord al samen met RVP. Afgelopen seizoen was hij de rechterhand van Dick Advocaat bij Fenerbahçe en maakte hij de Oranje-topschutter aller tijden opnieuw van dichtbij mee. "We konden hem geen drie keer in de week opstellen. Soms moest hij ook een training overslaan. Heel normaal voor een speler van zijn leeftijd", zegt Been in de Volkskrant. "Maar in de grote wedstrijden stond hij er, tegen Galatasaray was hij beslissend. Dat kun je echt niet als je nog maar op een been kan lopen."

Volgens Been is het bovendien makkelijker voor een aanvaller in Nederland dan in Turkije. "Tegenstanders spelen verdedigend en stellen allemaal beulen op achterin. Dan zit je ook nog eens hartstikke vaak in het vliegtuig", zegt hij over het voetbal in Turkije. "In Nederland krijgt hij veel meer vrijheid. Met zijn touch alleen al kan hij altijd iets creëren." Van Persie is volgens de momenteel clubloze trainer een 'superprof'. "Altijd bezig met zijn voeding, zijn lijf, iedere dag in de gym. Die kan nog wel even mee, hoor."