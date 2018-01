Fraaie doelpunten helpen Chelsea ruim langs Pröpper en consorten

Chelsea heeft de eerste competitiezege van het jaar 2018 te pakken. Het team van Antonio Conte ging zaterdag furieus van start op bezoek bij Brighton & Hove Albion, wat resulteerde in een 0-2 ruststand. In de tweede helft maakte Chelsea evenveel doelpunten: 0-4. Eden Hazard was goed voor twee treffers; Willian en Victor Moses sloegen ook toe. Dankzij de zege neemt Chelsea de derde plek over van Liverpool, dat nog een duel tegoed heeft.

Na minder dan zes minuten zorgen Willian, Hazard en Michy Batshuayi al voor het hoogtepunt van de middag. De Braziliaan stoomde op en bediende Hazard, wiens hakbal terechtkwam bij landgenoot Batshuayi. Die had eveneens een hakje in huis en stelde Willian, inmiddels ontsnapt aan de aandacht van Davy Pröpper, in staat om vanaf de zestienmeterlijn hard uit te halen in de rechterhoek. Hoewel de wedstrijd pas net onderweg was, stond het al 0-2. Even daarvoor had Hazard de score geopend. De bal kwam in het strafschopgebied met wat geluk terecht bij de aanvaller, wiens schot doelman Mathew Ryan te machtig was in de derde minuut.

Hazard maakte zijn honderdste competitiedoelpunt als voetballer. Door de bliksemstart van Chelsea kon het strijdplan van Brighton al meteen de prullenbak in. De nieuwe werkgever van Jürgen Locadia maakte wel tweemaal aanspraak op een penalty. Na een kwartier ging Ezequiel Schelotto over het been bij doelman Willy Caballero en na 35 minuten mocht Tiemoué Bakayoko opgelucht ademhalen na contact met Schelotto in het strafschopgebied. Verder moest Ryan nog redding brengen op een inzet van Batshuayi, terwijl Brighton er ook af en toe uitkwam.

In de tweede helft was Pröpper het dichtst bij de aansluitingstreffer van de thuisploeg. De middenvelder werd bediend door een voorzet van Pascal Gross en knikte hard richting doel, maar de paal stond het eerste Premier League-doelpunt van de Nederlander in de weg. Aan de overzijde trilde het aluminium even later ook. Willian ontfermde zich over een vrije trap, die keeper Ryan met een uiterste krachtsinspanning tegen de paal kon tikken. De kansen volgden elkaar in rap tempo op. Schelotto ontfutselde de bal halverwege de tweede helft van Marcos Alonso en dook op voor Caballero, maar de keeper keerde zijn inzet.

Chelsea hield het doel schoon, maar moest blijven oppassen. Dertien minuten voor tijd zorgde Hazard echter voor de beslissende 0-3. De aanvaller werd gelanceerd door een splijtende steekpass van Willian, trok het strafschopgebied binnen en gaf alle verdedigers het nakijken. Hij vond de ruimte voor een schuiver in de linkerhoek. De Belg was sinds zaterdag betrokken bij 102 Premier League-doelpunten van Chelsea (65 treffers, 37 assists) en passeerde Gianfranco Zola (101) als nummer drie op de eeuwige recordlijst van de club. Moses bepaalde de eindstand na een prachtige bal van Charly Musonda.