Van Bronckhorst: ‘Dacht dat het een grap was dat Ajax hem ontslagen had’

Feyenoord hervat de competitie zondag met de kraker tegen aartsrivaal Ajax en trainer Giovanni van Bronckhorst heeft in de voorbereiding op de Klassieker extra aandacht besteed aan Justin Kluivert. De jonge aanvaller van de Amsterdammers zal Jeremiah St. Juste op zijn pad vinden en Van Bronckhorst hoopt dat de verdediger zijn tegenstander in toom kan houden.

“Vorig seizoen was Justin erg goed tegen ons, toen had hij net een paar duels in het eerste elftal van Ajax achter de rug. Nu is hij al veel verder. Justin Kluivert heeft alle kwaliteiten in huis die een buitenspeler in het hedendaagse voetbal moet hebben. We zullen scherp moeten zijn”, vertelt de trainer van de Rotterdammers in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Van Bronckhorst, die vrijdag wegens ziekte de persconferentie overliet aan assistent Jean-Paul van Gastel, kent Justin Kluivert nog uit de tijd dat hij met diens vader Patrick Kluivert samenspeelde bij Oranje en Barcelona: “Het is leuk om te zien hoe Justin zich als speler heeft ontwikkeld. De kleine Justin van toen is groot geworden.”

Erik ten Hag beleeft zondag zijn vuurdoop bij Ajax en Van Bronckhorst verwacht dat de nieuwe trainer andere accenten zal leggen dan Marcel Keizer. Het ontslag van de trainer kwam voor Gio als een verrassing: “Toen ik hoorde dat Keizer was ontslagen, dacht ik in eerste instantie dat mensen mij in de maling wilden nemen. Dat het een grap was. Dat bleek niet zo te zijn. Nee, ik heb hem niet gebeld, heb zijn nummer niet eens. Zo werkt het nou eenmaal in de voetballerij.”