‘Van Persie rondt vertrek bij Fenerbahçe af en is Feyenoorder’

Robin van Persie heeft een akkoord bereikt met Fenerbahçe over de ontbinding van zijn contract. Dat meldt de NOS vrijdagmiddag. Het vertrek van de aanvaller is nu geregeld, zodat hij zich bij Feyenoord kan melden. De 34-jarige aanvaller bereikte eerder al een persoonlijk akkoord met de regerend landskampioen, zo maakte de club al bekend.

Van Persie had bij Fenerbahçe een contract tot de zomer. De afgelopen dagen onderhandelden beide partijen over de afwikkeling van de verbintenis. Het is nu de vraag of Van Persie zondag mee kan doen in de kraker tegen Ajax. “Of Van Persie er bij is? Volgens mij niet. Of hij moet zo nog binnen kunnen wandelen”, reageerde assistent-trainer Jean-Paul van Gastel vrijdag tijdens de persconferentie, niet wetende dat Van Persie akkoord is met Fenerbahçe.

“Het is wachten wanneer Van Persie verschijnt en wanneer hij beschikbaar is. Het is mooi dat hij terugkomt naar Nederland, net als Dirk Kuyt eerder. Spelers kijken tegen hem op, ik zie alleen maar pluspunten”, aldus Van Gastel, die bij afwezigheid van de zieke Giovanni van Bronckhorst de persconferentie voor zijn rekening nam.