Schöne leeft met vertrouwen toe naar Klassieker: ‘Omdat wij beter zijn’

Ajax hervat de competitie komende zondag met de thuiswedstrijd tegen aartsrivaal Feyenoord. De Rotterdammers wonnen in 2005 voor het laatst in Amsterdam en dat zorgt voor vertrouwen bij Lasse Schöne, die nog nooit een competitiewedstrijd van Feyenoord verloor. De Deen is ervan overtuigd dat Ajax komende zondag aan het langste eind zal trekken.

Schöne heeft een simpele verklaring voor het feit dat Feyenoord al dertien jaar niet won in Amsterdam. “Omdat wij beter zijn”, zegt de middenvelder in gesprek met Ajax TV. “Het zegt wel genoeg denk ik. Wij spelen steeds goede wedstrijden en dat moeten we zondag weer doen. Dan ben ik ervan overtuigd dat we gaan winnen. Voor spelers en fans is het belangrijk dat je nog nooit hebt verloren, dat spreekt wel in mijn voordeel.”

De eerste Klassieker van Schöne eindigde in 2012 in een gelijkspel. “Zij maakten in de laatste minuut de 2-2. Dat herinner je je dan toch het meest”, stelt hij. Later dat seizoen won Ajax in eigen stadion met 3-0 van Feyenoord. “Dat is natuurlijk het leukste, het hele stadion staat achter je. Het was de wedstrijd van Viktor (Fischer, red.). Met twee goals was hij de man om wie het die dag draaide.”

De middenvelder geniet van de sfeer die de Klassieker losmaakt. “Dat hoort erbij, dat maakt een Klassieker leuk. Als het maar niet over de schreef gaat, vind ik het goed”, vertelt Schöne, die Ajax vorig seizoen al heel vroeg op voorsprong zette tegen Feyenoord. De Amsterdammers wonnen het duel uiteindelijk met 2-1. “Wij begonnen heel goed aan die wedstrijd. We waren heer en meester en hebben toen verzuimd om de voorsprong nog groter te maken. Het was denk ik een hele goede wedstrijd van onze kant en dat doelpunt blijft wel bij.”