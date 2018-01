‘Alexis is een belangrijke speler voor ons en ik hoop dat hij nog blijft’

Het lijkt een kwestie van tijd voordat Henrikh Mkhitaryan speler van Arsenal is. Alexis Sánchez zal de omgekeerde weg gaan bewandelen en moet op korte termijn in het shirt van Manchester United spelen. Granit Xhaka kent Mkhitaryan ook nog uit hun gezamenlijke tijd in de Bundesliga en weet dat de Armeniër een meerwaarde zal zijn voor the Gunners.

Xhaka speelde voor Borussia Mönchengladbach, terwijl Mkhitaryan bij Borussia Dortmund onder contract stond. “In Duitsland hebben we een aantal keer tegen elkaar gespeeld, terwijl we elkaar ook al in de Premier League troffen. Hij is een fantastische speler, maar meer kan ik er niet over zeggen. Ik weet niet of hij naar Arsenal komt en wat er precies waar is van de geruchten”, zegt de Zwitsers international tegenover Sky Sports.

Stiekem hoopt de middenvelder dat Sánchez nog besluit om in Noord-Londen te blijven. “Wij zijn ook mensen en lezen ook bepaalde dingen, zoals jullie doen. Alexis is een belangrijke speler voor ons, hij laat iedere week zijn klasse zien en ik hoop dat hij nog blijft”, vervolgt Xhaka. “Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Voor veel mensen is hij een voorbeeld op de training, omdat hij altijd wil winnen. Ongeacht wat we doen, een klein of een groot spel. Ik denk dat zoiets hem wel karakteriseert.”

Overigens wordt er vrijdag nog geen witte rook verwacht, zo meldt de BBC. Arsenal is er voorlopig nog niet uit met Mkhitaryan, al zijn the Gunners er wel gerust op dat het tot een akkoord zal komen met de Armeniër. Ook over de transfer van Pierre-Emerick Aubameyang wordt vrijdag nog geen nieuws verwacht.