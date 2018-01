Wenger vindt Van Persie-deal erger: ‘Dat is het meest pijnlijke’

Alexis Sánchez gaat zich binnenkort aansluiten bij Manchester United, terwijl Henrikh Mkhitaryan de omgekeerde weg gaat bewandelen en gaat tekenen bij Arsenal. Arsène Wenger baalt van het aanstaande vertrek van de Chileen, maar geeft aan dat de transfer van de 29-jarige aanvaller niet te vergelijken is met de overstap die Robin van Persie eerder naar the Red Devils maakte.

"We namen Van Persie toen hij bij de reserves van Feyenoord speelde", vertelt de manager van the Gunners in gesprek met the Telegraph. Wenger zegt dat de spits niet makkelijk binnen gehengeld kon worden. "We hebben veel werk moeten doen om hem te halen. Als je hem dan eindelijk binnen hebt en dat ze dan weer vertrekken, dat is het meest pijnlijke."

"Onze fans weten dat Alexis zijn contract niet gaat verlengen. Ze hebben dat idee geaccepteerd, maar ook dat niet één club een speler krijgt. Wij krijgen ook een speler en dat maakt de onderhandelingen wel wat makkelijker en wat minder teleurstellend. We verliezen een speler, inderdaad, maar we krijgen er ook één voor terug", vertelt Wenger.

De Fransman weet van de geruchten dat Sánchez veel gaat verdienen bij United; naar verluidt gaat de Chileen mogelijk bruto een half miljoen euro per week verdienen. Wenger wil een weeksalaris van een miljoen pond per week voor een voetballer in de toekomst niet uitsluiten. "We komen op het niveau dat de bedragen, ook voor transfervrije spelers, zo groot zijn, dat spelers gaan denken: het is beter om uit mijn contract te lopen."