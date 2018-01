Ajax en Feyenoord vestigen hoop op ‘puntenpakkers’ Neres en Berghuis

De negentiende speelronde van de Eredivisie staat voor de deur. Na het midweekse inhaalduel tussen Sparta Rotterdam en Vitesse begint de Eredivisie-kalender van 2018 vrijdagavond 'echt' met een duel tussen FC Utrecht en AZ.

De Klassieker

Zondag om 14.30 uur is het zover: Ajax en Feyenoord treffen elkaar in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA. De spelers van Ajax pakten tot dusver aanzienlijk meer punten in de app dan de Feyenoorders: in de gedeelde top tien is Ajax zeven keer vertegenwoordigd. Vooral het middenveld was bij de Amsterdammers vaker goed voor belangrijke bijdrages. De sterspelers bevinden zich echter in de voorhoede van beide ploegen: David Neres en Steven Berghuis ontlopen elkaar weinig.

De sterspelers

Neres en Berghuis waren in de eerste seizoenshelft volgens velen de beste speler voor hun club. De Braziliaan begon het seizoen niet als basisspeler, maar werkte zich op en leverde veel rendement voor de ploeg. In zestien competitieduels was hij direct betrokken bij achttien treffers. Collega Berghuis scoorde vaker, maar gaf minder assists dan de aanvaller van Ajax. Ook qua waarde doen de twee weinig voor elkaar onder.

Speelronde 19

AZ kan de druk op Ajax alvast opvoeren, door vrijdagavond te winnen bij FC Utrecht. De Alkmaarders komen dan in puntenaantal gelijk met de nummer twee van de Eredivisie. Koploper PSV sluit de speelronde zondagmiddag af in Almelo. Dick Advocaat gaat in de stadsderby tegen Excelsior op jacht naar zijn eerste zege als trainer van Sparta Rotterdam.

