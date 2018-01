‘Gio’ eist verandering: ‘PSV, Ajax en ook AZ hebben daar profijt van’

Feyenoord wilde eerder met een lager elftal niet instromen in de voetbalpiramide zoals PSV, Ajax, AZ en FC Utrecht dat wel hebben gedaan, maar Giovanni van Bronckhorst wil nu toch echt verandering zien. De trainer van de Rotterdammers gaf eerder al aan dat de situatie van de tweede elftal van Feyenoord niet optimaal is en verlangt voor komend seizoen een oplossing.

"We zijn aan het kijken of we daar in de nabije toekomst toch stappen in kunnen zetten", zegt Van Bronckhorst in gesprek met het Algemeen Dagblad. "We zijn natuurlijk afhankelijk van de KNVB, die organisatie bepaalt in welke competitie ons tweede elftal mag instromen. Maar we willen er ook een extra belofte-elftal bij. Ongeacht waar ons huidige tweede elftal straks instroomt, als ze überhaupt al ergens mogen instromen."

De oefenmeester wil een extra belofte-elftal om de jonge speler een tussenstap te laten ervaren; nu gaat men van de jeugd gelijk naar het eerste elftal. "Ik vind het belangrijk dat er gewoon een vast elftal is. Een vaste groep die straks lekker met elkaar kan werken, trainen en wedstrijden spelen. Dat ontbreekt er nu en dat onderzoeken we. Vooral voor de jonge jongens is het erg belangrijk."

Van Bronckhorst wijst op de situatie van talenten Dylan Vente en Tyrell Malacia. Die moesten dit seizoen even terugzetten worden naar het hoogste jeugdelftal om ze vervolgens wel weer een stap vooruit te laten zetten. "Dat kan, als de situatie zo blijft als hij nu is, volgend seizoen niet meer want dan zijn Vente en Malacia natuurlijk geen jeugdspelers meer. Voor veel spelers is het nu: of Feyenoord 1 of verhuren of naar een andere club."

PSV en Ajax hebben de zaken met het tweede elftal veel beter voor elkaar, erkent Van Bronckhorst. Deze topclubs draaien goed mee in de Jupiler League. "PSV, Ajax en ook AZ hebben daar profijt van", vervolgt de Feyenoord-trainer. "Dat zeg ik al heel lang. Ja, Feyenoord besloot het anders te doen. Daar heb ik natuurlijk wel begrip voor, maar ik ga uit van het meest ideale plaatje en dat is er nu gewoon niet."