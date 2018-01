Neymar weigert interview na ‘Cavani, Cavani’: ‘Ik denk niet dat hij boos was’

Paris Saint-Germain beleefde donderdagavond een gemakkelijke avond door met 8-0 te winnen van Dijon. Na afloop ging het vooral om het achtste doelpunt van de Franse topclub, gemaakt door Neymar. De Braziliaan werd voorafgaand aan de benutte strafschop uitgefloten door het publiek, die liever had gezien dat Edinson Cavani de penalty nam. Na afloop weigerde Neymar onder meer Canal + te woord te staan.

Het publiek scandeerde 'Cavani Cavani', omdat de Uruguayaan met zijn tweede treffer van de avond op 157 doelpunten voor PSG was gekomen en daarmee het record van Zlatan Ibrahimovic als topscorer van les Parisiens had overgenomen. Het was echter Neymar die tien minuten voor tijd het achtste doelpunt van de avond maakte. Na afloop sijpelden de berichten door dat Neymar niet blij was met hoe de fans zich hebben geuit.

Thiago Silva verzekert echter in gesprek met Canal + dat zijn landgenoot niet geïrriteerd was door het gejoel: "Ik denk niet dat hij boos was toen hij van het veld liep. Er waren sommige supporters die tegen hem waren, maar het belangrijkste is het eindresultaat en de winst. En voor Edi komt dat record wel. Hij scoort continu. Er zijn nog genoeg wedstrijden te spelen dit jaar, hij zal ongetwijfeld alle records verbreken."

Ook trainer Unai Emery stelt dat er geen tweede conflict tussen de twee aanvallers aanstaande is: "Cavani is een doelpuntenmaker, heeft zich sterk verbeterd en helpt de ploeg met zijn goals. Neymar nam de strafschop, maar Cavani krijgt nog wel andere kansen om te scoren. We praten veel over het vasthouden van dit niveau. Bij iedere wedstrijd proberen we ons te verbeteren. Dit was mogelijk de beste wedstrijd van PSG dit seizoen. De hele ploeg schitterde."