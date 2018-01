Tiener start mogelijk tegen Ajax: ‘Misschien heb ik dit expres gedaan’

Feyenoord gaat zondag op bezoek bij Ajax en het is nog onduidelijk wie er als linksback aan de wedstrijd mag starten. De achttienjarige Tyrell Malacia deed het bij de afwezigheid van Ridgeciano Haps uitstekend, maar laatstgenoemde is inmiddels hersteld van een sleutelbeenbreuk.

In de oefenwedstrijd tegen FC Luzern, die met 2-1 werd gewonnen, begon Malacia aan de aftrap. “Misschien heb ik wel expres zo duidelijk gedaan. Zodat iedereen denkt dat we zo spelen”, glimlacht trainer Giovanni van Bronckhorst in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Haps maakte woensdag zijn rentree in de beloftenwedstrjid tegen Heracles Almelo. Volgens de krant is het ‘aannemelijk’ dat Malacia bij de eerste elf zit tegen Ajax. “Maar wie er daadwerkelijk tegen Ajax spelen, dat zien jullie zondag wel.” Malacia speelde tot dusverre vijf officiële wedstrijden in het eerste van Feyenoord.

Malacia werd geboren in Rotterdam en begon zijn loopbaan bij RVV DHZ. Via Overmaas Rotterdam kwam hij op negenjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Feyenoord terecht en sinds dit seizoen zit hij, mede vanwege het blessureleed bij Ridgeciano Haps en Miquel Nelom, regelmatig bij de A-selectie van Van Bronckhorst. Malacia heeft bij Feyenoord momenteel een contract tot medio 2019.