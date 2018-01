‘Kasper Dolberg is nu dertig miljoen euro minder waard’

Het verrast Peter Boeve niet dat Ajax uiteindelijk heeft gekozen voor een trainerswissel. De directie stelde Marcel Keizer in december op non-actief en nam Erik ten Hag over van FC Utrecht. Boeve zegt dat in De Telegraaf wel te begrijpen.

De zestigjarige oud-linksachter van onder meer Ajax en tevens voormalig assistent-trainer van de Amsterdammers vindt dat Keizer te veel rouleerde in zijn opstellingen: “En hoe kun je tegen een jonge jongen als Kasper Dolberg zeggen dat hij je eerste spits is en hem vervolgens niet opstellen? Hij is nu dertig miljoen euro minder waard, maar vooral: je weet dan niet goed hoe je met spelers communiceert. Een ploeg heeft duidelijkheid nodig.”

De spelers van Ajax toonden zich na het ontslag van Keizer teleurgesteld over de maatregel van de club, maar dat waait volgens Boeve wel weer over: “Ach, die perikelen. Spelers zien alleen maar nieuwe kansen.” Ajax hervat de competitie komende zondag met een thuiswedstrijd tegen nummer vijf Feyenoord. Het onderlinge verschil bedraagt negen punten.

Ten Hag zei woensdag nog in het Algemeen Dagblad dat hij met de steun van het publiek rekent op een overwinning: “Wat mij de laatste jaren is opgevallen, is dat de beleving in de ArenA sterk is toegenomen. Dat is een positieve factor. In de kampioensrace kan dat zelfs een bepalende factor zijn. Uiteindelijk moet het op het veld gebeuren, maar de supporters kunnen een team wel over een dood punt helpen.”