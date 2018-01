Vlammend betoog bij Feyenoord: ‘Die videoscheidsrechter komt later wel’

Jan de Jong wil een einde aan kunstgras in de Eredivisie. De algemeen directeur van Feyenoord deed dinsdag een beroep op de KNVB: in zijn ogen moet de voetbalbond ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk alleen nog op natuurgras wordt gespeeld. Feyenoord ziet liever dat de KNVB zijn reserves aanwendt om 'de kunstgrasdiscussie op te lossen' dan bijvoorbeeld voor een videoscheidsrechter bij alle wedstrijden.

"First things first!", zei De Jong tijdens een vlammend betoog, dat volgens de NOS deed denken aan de dagen van Jorien van den Herik bij Feyenoord. "Wij geloven dat voetbal uitsluitend op echt gras gespeeld moet worden. Laten we dat eerst voor elkaar krijgen, de videoref komt later wel."

De Jong maakte ook bekend dat Feyenoord aandelen wil terugkopen van de Vrienden van Feyenoord. De financiële positie van de club is dusdanig verbeterd dat dat mogelijk is. "Daar hebben ze recht op. Zij waren er toen Feyenoord ze het hardst nodig had. We hebben nu de hoogste standaardbegroting ooit."