‘Journalisten gefopt met transfernieuws Mahrez door ’WhatsApp-man‘’

Riyad Mahrez werd de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Leicester City, waarbij de geruchtenmolen omtrent de Algerijn iedere dag op volle toeren draaide. Le Buteur meldt dat de vele transferverhalen rond de aanvaller afkomstig zijn van slechts één persoon, die zich voordeed als de 26-jarige dribbelaar.

De Algerijnse website zegt dat de persoon in kwestie via WhatsApp 'bekende journalisten' vaak om de tuin heeft geleid. De man vroeg naar verluidt bepaalde privileges van de journalisten, zoals tickets voor bepaalde wedstrijden en gesigneerde shirts, in ruil voor transfernieuws. Naar verluidt wist de man de journalisten te overtuigen dat hij Mahrez was door onder meer een foto van de voetballer op te sturen, poserend naar Cristiano Ronaldo.

Het gerucht dat de buitenspeler aan het eind van afgelopen zomer in Barcelona was voor een mogelijke transfer, komt volgens Le Buteur uit de koker van de 'WhatsApp-man'. Ook het gerucht dat Liverpool interesse zou hebben in Mahrez, die zelfs al een medische keuring zou hebben ondergaan bij the Reds, komt van dezelfde persoon.

Naar verluidt zijn de schimmige praktijken van de man aan het licht gekomen na grondig onderzoek van de entourage van Mahrez. Het kamp van de Algerijn overweegt nu om de man, die woonachtig zou zijn in Frankrijk, aan te klagen. Claude Puel, manager van Leicester City, gaf eerder aan dat geïnteresseerde clubs diep in de buidel moeten tasten als ze Mahrez willen overnemen.