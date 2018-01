Mourinho geeft tip van de sluier: ‘Als hij vertrekt, hebben wij een goede kans’

Sinds enkele dagen is Manchester United plotseling favoriet om Alexis Sánchez over te nemen van Arsenal. Lange tijd leek de Chileense aanvaller naar stadgenoot Manchester City te gaan, maar nu hebben the Red Devils de beste papieren. Manager José Mourinho geeft toe dat er een kans is dat Sánchez in januari naar Manchester United komt.

“Ik heb niet per se vertrouwen, maar ben ook niet helemaal zonder vertrouwen. We zijn relaxed, omdat we weten dat hij nog een speler van Arsenal is. Hij zou daar kunnen blijven, dat gevoel heb ik. Maar als hij vertrekt, hebben wij een goede kans. Een speler van zijn kaliber trekt snel de aandacht van verschillende grote clubs. Wie weet dat? Waarschijnlijk weten hij, meneer Wenger en meneer Gazidis wat er gaat gebeuren”, zegt Mourinho op de website van Manchester United.

“Ik heb geen idee, eerlijk gezegd. Ik heb me er maandag volledig van afgesloten en me gefocust op de wedstrijd tegen Stoke City (3-0). Ik ga niet over dingen praten die zouden kunnen gebeuren. Hij is een speler van Arsenal. Ik zou er eigenlijk niet over moeten praten, omdat hij nog van Arsenal is”, vervolgt de Portugese manager, die wel wat kwijt wil over Henrikh Mkhitaryan. “Hij is een hele goede speler, die ons veel kan brengen. Dit seizoen begon voor hem erg goed, maar het is allemaal wat minder geworden.”

“Afgelopen seizoen was hij belangrijk voor ons en droeg hij bij aan het winnen van de Europa League. Wordt hij betrokken in een deal en mag hij vertrekken? Dat is mogelijk, maar het is net zo goed mogelijk dat hij hier blijft. We moeten hem en het team een beetje beschermen. Het is jammer dat de transferwindow pas op de 31e sluit, die zou wat mij betreft morgen al mogen sluiten”, besluit Mourinho. Axel Tuanzebe mag Manchester United overigens tijdelijk verlaten in januari.