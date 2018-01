Luuk de Jong gaat voor afscheid met titel: ‘Er lag een fantastisch aanbod’

Luuk de Jong maakt het seizoen af bij PSV. De koploper van de Eredivisie heeft aan de 27-jarige aanvaller laten weten dat hij deze transferperiode niet mag vertrekken uit het Philips Stadion. Het Mexicaanse Club América toonde serieuze belangstelling, maar tot een vertrek kwam het niet. “PSV wil met mij erbij vol voor het kampioenschap gaan. En ik begrijp die keuze”, laat De Jong weten aan het Algemeen Dagblad. "Het is nu zeker dat ik blijf, ja, in elk geval tot de zomer."

Club América had De Jong er graag bij willen hebben. “Ze hebben er echt werk van gemaakt de afgelopen tijd. De president van Club América heeft zich persoonlijk hard gemaakt voor mijn komst en daar heb ik veel respect voor”, aldus De Jong, wiens contract bij PSV doorloopt tot medio 2020. “Er lag een fantastisch aanbod, en het had een mooie stap kunnen zijn, maar het is gewoon niet het moment. Ook niet door de blessure van Jürgen Locadia. Die is voorlopig nog niet terug. Misschien dat de stap naar Mexico nog wel een optie is in de toekomst. Ik wacht het af.”

Afgelopen zomer zag De Jong al een transfer naar Girondins Bordeaux in rook opgaan. “PSV heeft toen heel goed meegewerkt, daar lag het niet aan. En toen dat niet doorging ben ik zelf niet in teleurstelling blijven hangen. Dat gaat nu ook niet gebeuren”, vertelt De Jong, dit seizoen goed voor vier competitiedoelpunten. “PSV stelt het kampioenschap centraal en ga ik vol in die ambitie mee. Een derde keer de titel pakken met PSV zou misschien wel het best denkbare afscheid zijn.’’