‘De KNVB stak een stokje voor mijn debuut: ik was te jong’

UTRECHT - Christian Gandu werd in de jeugd van FC Utrecht gezien als een groot talent en Willem van Hanegem wilde hem selecteren voor een wedstrijd, toen de rechtsbuiten nog niet eens de zestien jaar was gepasseerd. Nu, negen jaar later, maakt Gandu zijn minuten voor zaterdageersteklasser DHSC in Utrecht.

Van Hanegem wilde Gandu in februari 2008 selecteren voor een duel met NAC Breda. “Die dag vergeet ik nooit meer. Ik kon niet slapen. De dag voor de wedstrijd kreeg ik een telefoontje dat ik bij de selectie zou zitten en dat ik niet met de B1 mee zou gaan”, zegt Gandu tegen Voetbalzone. “De KNVB stak er een stokje voor, ik was te jong. Ik was vijftienenhalf jaar en je moest zestien jaar zijn. Van Hanegem dacht dat het wel mocht. Het is niet tot een debuut gekomen. Borussia Dortmund kwam en ik koos ervoor om weg te gaan.”

Gandu vertrok in de zomer van 2009 naar de grootmacht uit Westfalen, maar kwam niet in aanmerking voor een werkvergunning en zodoende spatte zijn droom uiteen. Gandu probeerde het nog bij onder meer FC Groningen en Almere City FC, maar brak nergens helemaal door. “Ik zou echt een boek kunnen schrijven over alles wat ik heb meegemaakt. Je moet nooit de hoop opgeven”, aldus de geboren Congolees.