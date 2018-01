El Ahmadi met goed gevoel naar ‘Ajax’: ‘Goede besprekingen gehad’

Feyenoord werkte afgelopen week een trainingskamp in het Spaanse Marbella af. De Rotterdammers sloten de trip af met een 2-1 oefenzege op FC Luzern. Karim El Ahmadi erkent dat de minimale overwinning op de Zwiterse club niet veel zegt over de kansen van Feyenoord in de rest van het seizoen, maar stelt wel dat de ploeg vertrouwen heeft getankt.

"Dat zegt niet heel veel. Maar daar praat je van te voren wel over, dat je goed wilt afsluiten met een zege", zegt El Ahmadi in gesprek met Feyenoord TV. "We hadden controle over de wedstrijd. Zij speelden heel compact en verdedigend. Dat is goed, omdat onze tegenstanders vaak zo spelen. Al met al hebben we verdiend gewonnen."

El Ahmadi zegt dat de tijd die de Feyenoorders doorbrachten in Spanje goed waren om de boel weer op scherp te zetten. "We hebben goed kunnen trainen en hebben goede besprekingen gehad met elkaar, over wat goed gaat en wat beter moet", aldus de aanvoerder. "Je komt dichter bij elkaar als je elke dag met elkaar bezig bent, dat is altijd wel goed."

Volgende week zondag staat De Klassieker tegen aartsrivaal Ajax op het programma en de ploeg van Giovanni van Bronckhorst moet een goed resultaat halen om een kans op titelprolongatie in leven te houden. Drie dagen later wacht de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht. "Het is voor ons een cruciale wedstrijd, de wedstrijden daarna ook natuurlijk. We kunnen een goede start maken en daar gaan we voor", besluit El Ahmadi.