Veltman: ‘Als ik hier loop te klooien, word ik er gewoon naast gezet’

Erik ten Hag trad onlangs aan als hoofdtrainer bij Ajax en kreeg tijdens het trainingskamp in Portugal voor het eerst de kans om met zijn nieuwe spelersgroep te werken. Aanvoerder Joël Veltman ervoer in Zuid-Europa enkele duidelijke verschillen met de aanpak van Marcel Keizer en hoopt dat de aanpak van Ten Hag in de tweede seizoenshelft zijn vruchten af gaat werpen.

“Ik merk dat de trainer wel houdt van hard trainen. Dat merk je qua pijntjes bij de jongens en wat vermoeidheid. Veel jongens slapen normaal nooit in de middag, maar hebben dit keer wel wat dutjes meegepakt”, knipoogt hij op de officiële kanalen van zijn club. Veltman denkt dat het wellicht goed kan uitpakken als er wat scherper wordt getraind en de spelers meer inhoud hebben.

“Als je die wedstrijd bij Twente (toen Ajax in de slotminuut de gelijkmaker moest incasseren, red.) terughaalt: dat kan met concentratie en vermoeidheid te maken hebben. Hopelijk is dat die ene procent die je eruit haalt met trainen”, legt hij uit. De verdediger merkt ook dat Ten Hag een andere spelopvatting propageert: “Marcel Keizer wilde veel naar binnen spelen. Erik wil af en toe één tegen één spelen, de buitenkanten sneller inspelen en van daaruit naar binnen.”

Ten Hag werkte zaterdag met Ajax oefenwedstrijden af tegen het Deens Lyngby en de Duitse tweedeklasser MSV Duisburg. De trainer liet tegen eerstgenoemde tegenstander zijn beoogde eerste keus aantreden en Veltman denkt dat coach in zijn eerste trainingskamp al een sfeer heeft geschapen waarin iedereen voor zijn plek moet vechten: “Ook ik. Als ik hier in Portugal loop te klooien, dan ben je wel aanvoerder, maar dan word je er gewoon naast gezet. Bij elke trainer moet je laten zien dat je er in hoort.”