‘Als Van Dijk vertrok voor 85 miljoen euro, waarom hij dan niet?'

Riyad Mahrez lijkt bezig aan zijn laatste weken bij Leicester City nu hij hoog op het lijstje staat bij Liverpool en Arsenal. Op Anfield zou hij Philippe Coutinho moeten vervangen, terwijl manager Arsène Wenger hem ziet als potentiële opvolger van Alexis Sánchez. Robbie Savage, oud-speler van Leicester City, vindt dat the Foxes Mahrez alleen voor een groot bedrag moeten laten vertrekken uit het King Power Stadium. Hij vindt dat de Algerijn minstens 85 miljoen euro waard is.

Het vertrek van Coutinho bij Liverpool voor 160 miljoen euro kan betekenen dat Jürgen Klopp gaat aankloppen bij Leicester City. “Virgil van Dijk is gegaan voor 84,5 miljoen euro en hij is een verdediger. Mahrez was twee jaar geleden nog PFA Speler van het Jaar en won de Premier League, dus waarom is hij dat bedrag ook niet waard? Het moeilijkste wat er is in deze compeitie, is het creëren van kansen en doelpunten maken”, aldus Savage tegenover de BBC.

Mahrez was in het kampioensjaar van Leicester zeventien keer trefzeker. Sindsdien is hij zijn goede vorm niet verloren en staat de 26-jarige buitenspeler deze voetbaljaargang al op acht doelpunten in alle competities en gaf hij zeven assists in de Premier League. Claude Puel wil hem dan ook liever niet laten gaan. “Er wordt veel over hem gespeculeerd, maar wij zijn blij met hem en willen onze beste spelers behouden”, aldus de manager na afloop van het doelpuntloze gelijkspel tegen Chelsea tegenover diverse Engelse media.