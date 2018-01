Ongelukkige eigen goal wordt Ajax niet fataal tegen Duitse tweedeklasser

Ajax is er zaterdagmiddag niet in geslaagd om ook het tweede duel onder leiding van Erik ten Hag te winnen. Een B-team van de Amsterdammers speelde in het Portugese Albufeira met 1-1 gelijk tegen MSV Duisburg, normaal gesproken actief in de 2. Bundesliga. Beide treffers van de middag waren van Amsterdamse makelij: Deyovaisio Zeefuik passeerde Kostas Lamprou met een ongelukkige eigen goal en Kaj Sierhuis trok de stand in het laatste kwartier weer gelijk.

Ten Hag deed tegen Duisburg beroep op een aantal spelers die eerder op de middag niet in actie waren gekomen en ruimde basisplaatsten in voor onder meer Lamprou, (de later geblesseerd uitgevallen) Maximilian Wöber, Siem de Jong, Amin Younes en Zeefuik. Laatstgenoemde groeide na ruim twintig minuten spelen uit tot de schlemiel toen hij een bal probeerde weg te werken, half mis trapte en het leer vervolgens langs een kansloze Lamprou zag stuiteren.

Het B-team van AFC Ajax maakt tot nu toe geen al te beste indruk tegen MSV Duisburg en staat door deze mispeer van Deyovaisio Zeefuik op achterstand... ?? Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 13 januari 2018

De Griek greep even later wel goed in bij een Duitse poging, waardoor Ajax voor rust niet nog verder achter de feiten aanliep en kwam in de tweede helft ook een aantal keer goed voor de dag. De doelman veroorzaakte met nog een kwartier te gaan weliswaar zelf een strafschop, maar slaagde er ook in om de elfmetertrap te keren. Deze redding van Lamprou stelde Ajax in staat om vlak daarna gelijk te komen: Noa Lang gaf de bal na een snelle uitbraak voor en invaller Sierhuis kon binnen tikken.