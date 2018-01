‘Een geweldige aanwinst voor United, zeker als het ten koste gaat van City’

Alexis Sánchez leek lange tijd op weg naar Manchester City, maar door de belangstelling van Manchester United komt die overstap mogelijk op losse schroeven te staan. The Red Devils zijn naar verluidt bereid om de Chileen een hoger salaris te bieden, terwijl Arsenal van United ook een hogere transfersom kan ontvangen dan City tot nu toe geboden heeft.

Danny Higginbotham, een voormalige verdediger die zijn opleiding in het rode deel van Manchester genoot, denkt dat de ploeg van José Mourinho er een heel stuk op vooruit zou gaan als het erin slaagt op the Citizens af te troeven: “Ik denk dat een speler als Alexis Sánchez de meeste teams beter zou maken”, begint hij tegenover Sky Sports.

“Door de manier waarop hij speelt, kan hij zich terug laten zakken om ruimte te creëren voor anderen, of hij kan de bal zelf opeisen en een aanval beginnen. Ik denk dat wie hem dan ook uiteindelijk zal krijgen, er sterker op zal worden. Vanuit dat oogpunt zou hij een ongelooflijke aanwinst zijn voor Manchester United, als ze erin slagen om hem te strikken. Zeker als het dan ten koste gaat van Manchester City, een enorme rivaal.”

Sánchez beschikt over een aflopend contract bij Arsenal en trainer Arsène Wenger lijkt zich neer te leggen bij het vertrek van een van zijn sterspelers: “Het lijkt er niet op dat hij zijn contract gaat verlengen. Maar Jack Wilshere willen we houden en er is een mogelijkheid dat we Mesut Özil kunnen houden. Als die twee blijven, hoeven we komende zomer minder opnieuw op te bouwen”, vertelde hij zaterdagochtend.