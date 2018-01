Vitesse neemt na twee seizoenen afscheid van Henk Fraser

Henk Fraser neemt na dit seizoen afscheid van Vitesse, zo bevestigt de club vrijdagavond. De trainer en de clubleiding zien geen aanknopingspunten om een derde seizoen met elkaar in te gaan. De breuk werd deze week 'in goed overleg' bekrachtigd tijdens het trainingskamp in de Spaanse badplaats Oliva. Fraser beschikt over een aflopend contract in Arnhem.

Het nieuws is geen verrassing. Vorige maand bevestigde Fraser aan de Gelderlander al bezig te zijn aan zijn laatste seizoen. De trainer zou zich onder meer ergeren aan commissarissen Valeri Oyf en Yevgeni Merkel, die zich nadrukkelijk met het technische beleid zouden willen bemoeien. Mede om die reden vertrok technisch directeur Mohammed Allach afgelopen winter al naar Maccabi Haifa.

Fraser staat sinds de zomer van 2016 aan het roer bij Vitesse en onder zijn leiding wonnen de Arnhemmers vorig seizoen voor het eerst in de clubhistorie de KNVB Beker. Vorige maand hintte de oefenmeester bij Studio Voetbal al naar een vertrek. "Ik ben er voor mijzelf wel uit. Ze hebben mijn werk niet gemakkelijker gemaakt, dat ga ik niet ontkennen. Iedere trainer staat voor zijn visie, ideeën en opstelling, dus wat dat betreft is het ook weer niet zo ingewikkeld."

Op de officiële website van Vitesse geeft Fraser een korte reactie. "Ik ken Vitesse als een warme en professionele club. Natuurlijk ga ik er alles aan doen om, samen met mijn staf en spelers, het seizoen succesvol af te sluiten", geeft hij aan. Algemeen directeur Joost de Wit heeft samen met technisch directeur Marc van Hintum de knoop doorgehakt na een 'goed gesprek' met de trainer. "Wij zijn er volledig van overtuigd dat hij alles op alles zet om het seizoen zo goed mogelijk af te sluiten."