‘Conte en Mourinho zijn allebei gek geworden, dit had ik nooit verwacht’

José Mourinho en Antonio Conte hebben het de laatste weken publiekelijk met elkaar aan de stok en Fabio Capello kijkt met verbazing naar de woordenwisseling tussen de trainers van Manchester United en Chelsea. Het conflict tussen de twee begon nadat Mourinho suggereerde dat Conte een ‘clown’ was door zijn gedrag aan de zijlijn, waarna de Italiaan zijn opponent omschreef als ‘seniel’ (wat later volgens een woordvoerder van the Blues had moeten worden opgevat als ‘het hebben van geheugenverlies).

“Het Chelsea-tenue maakt managers nerveus. We herinneren ons nog allemaal de opgewondenheid bij Mourinho toen hij daar nog trainer was. Conte doet nu precies hetzelfde als Mourinho, we herinneren ons allemaal nog wel dat Mourinho op het veld door zijn knieën ging of het op een rennen zette na een overwinning”, vertelt de trainer van Jiangsu Suning in gesprek met Sky Italia.

“Ik denk dat Conte zich nog niet heeft gerealiseerd wie hij precies tegenover zich heeft. Naar mijn mening had hij maar één ding moeten zeggen. Als Conte inderdaad het woord ‘seniel’ heeft gebruikt, heeft hij zeker een fout gemaakt. Ik denk dat Mourinho echter zo goed in de discussie is en misschien probeert hij ook de aandacht af te leiden van zijn team.”

“Ze zijn allebei gek geworden, ik had nooit verwacht dat het zo ver zou gaan. Maar je moet onthouden dat Mourinho heel slim is met dit soort dingen. Je moet erg goed Engels kunnen spreken. Ik zou altijd een vertaler bij me willen hebben die ik vertrouw, aangezien je woorden in het Engels op een andere manier opgevat kunnen worden. Het is erg gevaarlijk om de confrontatie aan te gaan met Mourinho”, sluit Capello af.