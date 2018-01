‘Ajax legde twaalf miljoen neer voor Neres. Enorm, bijna niet te doen’

FC Groningen verkocht in het verleden spelers door als Luis Suárez, Erik Nevland, Filip Kostic en Dusan Tadic, maar merkt dat het steeds moeilijker wordt om die voetballers in te lijven. Spelers worden steeds jonger gescout en vaak ook door clubs die over meer kapitaal beschikken dan De Trots van het Noorden.

Algemeen directeur Hans Nijland geeft in een interview met Voetbal International aan dat de scouts van de noordelingen aanwezig blijven in Zuid-Amerika, Azië en Servië en dat het netwerk zich ook wel blijft uitbreiden. “Maar we komen er veel moeilijker tussen. Onze hoofdscout bezocht vorig jaar in Zuid-Korea het jeugd-WK. Daar is 95 procent van de spelers bij voorbaat onhaalbaar.”

Niet alleen FC Groningen, maar ook de traditionele topclubs van de Eredivisie hebben daar last van, weet Nijland: “Ik las dat Ajax iets van twaalf miljoen heeft moeten neerleggen voor David Neres. Enorm, bijna niet meer te doen. De Eredivisie was een competitie met de sterren van morgen. Ronaldo, Suárez, Alex, Zlatan Ibrahimovic. Maar die uitstraling is onder druk gekomen. Het gevolg is minder aantrekkingskracht op fans en sponsors.”

De duurste aankoop aller tijden van FC Groningen is Marcus Berg, die in het seizoen 2007/08 voor vier miljoen euro werd overgenomen van IFK Göteborg. De Zweed werd voor ongeveer zes miljoen meer doorverkocht aan Hamburger SV. Hij is daarmee ook de duurst verkochte speler van FC Groningen, want Luis Suárez staat met een bedrag van zevenenhalf miljoen op de tweede plaats en Tim Matavz bezet met een som van zeven miljoen de derde positie.