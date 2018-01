De Bruyne hoopt: ‘Wanneer hij komt, zal hij iets toevoegen aan de ploeg’

Alexis Sánchez wordt de laatste dagen hevig gelinkt aan een overstap naar Manchester City, maar vooralsnog is de aanvaller nog altijd te bewonderen in het shirt van Arsenal. Kevin De Bruyne heeft zich uitgelaten over de mogelijke komst van de Chileen en verwacht dat Sánchez een aanwinst zal zijn voor the Citizens als het daadwerkelijk tot een deal komt.

"Hij is een hele goede speler", zegt de Belgische middenvelder in gesprek met verschillende Engelse media, waaronder Goal. "Natuurlijk moeten we gaan zien wat er gaat gebeuren in de transferperiode. Wij hoeven daar niet over na te denken. Als een goede speler zich aansluit, is dat alleen maar beter voor ons. Als hij niet komt, doen we het met de ploeg die we hebben."

Sommige Engelse media suggereren dat De Bruyne per ongeluk een hint heeft gegeven over de transfer door te spreken over 'when' in plaats van 'if'. "We zijn aan een goede periode bezig, eigenlijk het hele seizoen al. Iedereen doet uitmuntend werk. Wanneer hij komt, zal hij iets toevoegen aan de ploeg", aldus De Bruyne, die zelf nog niet heeft bijgetekend bij de Engelse topclub. "We zijn nog steeds in onderhandeling. Ik wacht op een aanbieding van de club, maar mijn zaakwaarnemer heeft drie weken vakantie gehad. Er is nu niets nieuws te melden."

"Het is waarschijnlijk binnenkort rond. Ik heb geen haast. Ik sta nog steeds drieënhalf jaar onder contract", vervolgt de creatieveling, die ook wordt gevraagd naar de mogelijke salarisverhoging die hem te wachten staat. "Ja, ok… Ik kan op het moment niet klagen. We gaan zien wat er gaat gebeuren. De onderhandelingen verlopen voorspoedig, maar ook in stilte. Dat is hoe het moet gaan."