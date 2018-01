Overmars: ‘Als hij toch gratis de deur uitloopt, dat moet dan maar’

Amin Younes vertrekt mogelijk binnenkort bij Ajax. De Duitse vleugelspeler wordt nadrukkelijk in verband gebracht met verschillende buitenlandse clubs, zoals Napoli. Marc Overmars, directeur spelersbeleid bij de huidige nummer twee van de Eredivisie, begrijpt dat Younes zich mogelijk aan het oriënteren is op een volgende stap in zijn carrière.

"Hij is 24 jaar, en op die leeftijd ben je in Nederland al een ervaren speler. Elke speler wil dan een stap hogerop. Maar sportief staat voor ons voorop. Qua buitenspelers is het momenteel dun bezet bij ons, dus we laten hem niet zomaar gaan", aldus Overmars op het trainingskamp van Ajax in Portugal, geciteerd door Voetbal International.

De international van Duitsland ligt nog tot komende zomer onder contact in de Johan Cruijff ArenA en het zou dus kunnen betekenen dat hij over een klein halfjaar transfervrij vertrekt. "Dat zou kunnen, maar er is een optie in zijn contract drie jaar geleden bepaald voor nog een jaar, dus dat is bij beide partijen duidelijk volgens mij. Als hij toch gratis de deur uitloopt, dat moet dan maar. Het sportieve aspect staat voorop."