Tevreden Van den Brom grapt: ‘Ik zou wel voor tien jaar willen bijtekenen’

AZ kende een uitstekende eerste seizoenshelft en bezet momenteel met 38 punten uit 18 wedstrijden de derde plaats in de Eredivisie. Trainer John van den Brom is tevreden met de huidige positie van de Alkmaarders, maar wil nog meer. “Nee, ik zou nu niet tekenen voor de derde plaats”, zegt de oefenmeester in gesprek met de NOS.

“Je wilt altijd meer en de achterstand op Ajax is niet groot. Maar natuurlijk ben ik wel heel blij met de derde plaats waarop we nu staan. En vooral de manier waarop we spelen”, stelt Van den Brom, die Fred Friday en Dabney dos Santos reeds op huurbasis zag vertrekken. Dat is een bewuste keuze geweest, zo vertelt de oefenmeester. “We hopen ze aan het einde van dit seizoen sterker weer terug te krijgen.”

“Vergeet niet dat we al een jonge groep hebben. Dan is het heel leuk om te zien hoe die jeugdspelers zich daartussen staande houden. Dat is een prachtig proces”, vervolgt de oefenmeester, die bevestigt dat AZ bezig is met de komst van Philippe Sandler. Daarnaast gaan de Alkmaarders komende week met Van den Brom om de tafel om over zijn toekomst te praten. “Ik zou wel voor tien jaar willen bijtekenen", grapt de oefenmeester.