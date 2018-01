‘Guardiola overweegt bod van ruim 56 miljoen euro op Engelsman’

Harry Maguire is bezig aan zijn eerste seizoen bij Leicester City en kan mogelijk alweer promotie maken. Volgens The Sun is manager Josep Guardiola zeer van de verdediger gecharmeerd en zou hij overwegen om een bod van ruim 56 miljoen euro uit te brengen op de 24-jarige Engelsman.

Guardiola wil graag een stopper aan zijn selectie toevoegen die dit seizoen nog speelgerechtigd is om met Manchester City deel te nemen aan de Champions League. Onder anderen Jonny Evans (West Bromwich Albion), Inigo Martínez (Real Sociedad) en Mouctar Diakhaby (Olympique Lyon) werden al genoemd, maar nu schijnt dus ook Maguire serieus in beeld te zijn bij de koploper van de Premier League.

Leicester maakte in juni melding van de komst van Maguire, die voor minimaal 13,6 miljoen euro werd overgenomen van Hull City. Tot dusverre speelde de drievoudig A-international van England 25 wedstrijden voor the Foxes en daarin was hij goed voor twee doelpunten en drie assists. Maguire speelde eerder voor Hull, Sheffield United en Wigan Athletic.