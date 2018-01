‘Liverpool schakelt snel en keurt man van 55 miljoen euro zondag’

Liverpool verkocht Philippe Coutinho zaterdag voor minimaal 120 en maximaal 160 miljoen euro aan Barcelona en een deel van die transfersom zal worden aangewend voor het binnenhalen van Rihad Mahrez, meldt beIN Sports. De onderhandelingen over de rechtsbuiten van Leicester City zouden zich in een vergevorderd stadium bevinden.

De televisiezender claimt dat de 26-jarige Mahrez zondag al medisch gekeurd wordt en dat de deal op een bedrag van 55 miljoen euro zal worden afgerond. Er ligt een contract voor vier seizoenen klaar voor de 35-voudig international van Algerije, die sinds de winter van 2014 voor the Foxes uitkomt.

Mahrez speelde tot dusverre 162 wedstrijden voor Leicester en was daarin goed voor 43 doelpunten en 33 assists. Hij was na het kampioensjaar al uit op een transfer, maar zover kwam het niet. Onder meer AS Roma, Arsenal, Chelsea, Manchester United en Barcelona toonden interesse, maar Liverpool lijkt de strijd om Mahrez’ krabbel dus te winnen.

De linkspoot werd geboren in Sarcelles in Frankrijk en begon bij de club uit dat dorp. Via Quimper kwam hij in het seizoen 2010/11 bij Le Havre terecht, waarmee hij promoveerde naar de Ligue 2 en vervolgens een transfer van een half miljoen euro naar Leicester verdiende. In april 2016 ontving Mahrez de PFA Player of the Year Award, een prijs voor de beste speler van 2015/16 in de hoogste afdeling van Engeland.