Vete duurt voort: ‘Mourinho is een klein mannetje, dit is wie hij is’

Antonio Conte heeft zaterdagavond na het duel met Norwich City (0-0) gereageerd op de nieuwste uitspraken van José Mourinho. Omdat Conte hem ‘een beetje seniel en dement’ had genoemd, reageerde de Portugees door te stellen dat hij nog nooit voor matchfixing is veroordeeld, in tegenstelling tot de manager van Chelsea.

Conte werd in 2012/13 voor vier maanden geschorst omdat hij op de hoogte zou zijn geweest van twee gemanipuleerde wedstrijden van Siena, maar daar niets tegen had gedaan. In mei 2016 werd hij vanwege een gebrek aan bewijs vrijgesproken. “Ik vind het moeilijk om te reageren wanneer een persoon het doel heeft om iemand anders te beledigen. Dat houdt in dat je gewoon een klein mannetje bent”, aldus Conte.

“We kennen hem allemaal erg goed, het is altijd hetzelfde liedje met hem. Dit is zijn manier, geen verrassing. Hij is een klein mannetje. Maar het leven gaat door, ik maak me niet druk over hem. Als we straks tegn elkaar spelen, kunnen we het misschien uitpraten”, aldus Conte. Manchester United en Chelsea staan op 25 februari tegen elkaar op Old Trafford.