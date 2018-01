Napoli en Milan winnen; Immobile gaat Icardi voorbij met vierklapper

Napoli heeft zaterdagmiddag een degelijke overwinning geboekt in de Serie A. De koploper rekende op eigen veld zonder al te veel problemen af met laagvlieger Hellas Verona. AC Milan won tegelijkertijd met minimaal verschil van Crotone, terwijl Ciro Immobile met vier doelpunten goud waard was voor Lazio op bezoek bij SPAL.

Napoli – Hellas Verona 2-0

Nadat Napoli midweeks in de Coppa Italia met een B-ploeg werd uitgeschakeld door Atalanta, koos Maurizio Sarri voor het thuisduel met Hellas Verona weer voor zijn sterkst mogelijke basiself. Dat betekende dat onder anderen Dries Mertens en Lorenzo Insigne weer aan de aftrap verschenen, maar dat resulteerde in de eerste helft niet in doelpunten. Napoli was weliswaar de bovenliggende partij, maar slaagde er voor rust niet in het krachtsverschil uit te drukken in een voorsprong. De grootste kans was voor Mertens: hij trof van dichtbij de paal.

De koploper worstelde echter met de bezoekers uit Verona en had uiteindelijk een standaardsituatie nodig om de ban te breken. Mário Rui bracht de bal halverwege de tweede helft uit een hoekschop in de doelmond, waarna Kalidou Koulibaly van dichtbij raak kopte. Napoli stelde de zege vervolgens veilig via José María Callejón. De Spanjaard kon de bal binnenlopen bij de tweede paal, na een afgemeten voorzet van Insigne. Napoli heeft door de zege een gat van vier punten geslagen met Juventus, al komt die ploeg later op de zaterdag nog in actie tegen Cagliari.

AC Milan – Crotone 1-0

Milan kwam in zijn laatste wedstrijd voor de jaarwisseling niet verder dan een gelijkspel tegen Fiorentina (1-1) en won slechts één van zijn laatste zeven duels in de Serie A. Degradatiekandidaat Crotone leek een ideale tegenstander om enig vertrouwen te tanken met het oog op de tweede seizoenshelft in de Serie A en de ploeg van Gennaro Gattuso kwam in de eerste helft ook tot enkele goede mogelijkheden. Doordat Lucas Biglia echter op doelman Alex Cordaz stuitte en Suso het aluminium teisterde, kwam het scorebord niet in beweging voor rust.

Negen minuten na de onderbreking wist de thuisploeg alsnog de score te openen, al had het over geluk zeker niet te klagen. Cordaz ging lelijk in de fout bij een hoekschop, waarna Leonardo Bonucci met het hoofd kon scoren. Milan dacht daarna razendsnel afstand te nemen van het bezoek, maar een doelpunt van Franck Kessié werd afgekeurd na raadpleging van de videoscheidsrechter. Milan sleepte de overwinning uiteindelijk uit het vuur en staat voorlopig op een tiende plaats in de Serie A.

SPAL - Lazio 2-5

De man van de wedstrijd was zonder meer Immobile, maar het mooiste doelpunt kwam van Luis Alberto. Na een paar minuten nam de Spanjaard de bal buiten het strafschopgebied uit de lucht, stuurde hij drie verdedigers het bos in en rondde Luis Alberto beheerst af. Een strafschop van Mirco Antenucci na een overtreding van Dusan Basta op Alberto Grassi zorgde voor de 1-1. Lazio verkreeg gauw weer de leiding en opnieuw speelde Luis Alberto een hoofdrol. Met een fraaie no-look pass bereidde hij het eerste doelpunt van Immobile voor.

Daarna eiste Immobile zelf alle aandacht op. De aanvaller maakte er 1-3 van op aangeven van Sergej Milinkovic-Savic en scoorde later in de wedstrijd nog tweemaal. SPAL kwam nog wel op 2-3 via het tweede doelpunt van Antenucci, maar Immobile completeerde zijn hattrick met een kopbal en sloeg na rust nogmaals toe. Na een corner stond de aanvaller op de juiste plaats om de score uit te breiden naar 2-5. Het was de eerste keer in zijn carrière dat Immobile minstens viermaal scoorde in een Serie A-wedstrijd. De Italiaans international is Mauro Icardi van Internazionale door zijn vierklapper bovendien gepasseerd op de topscorerslijst in de Serie A (twintig competitietreffers om achttien).